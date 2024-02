Mansões sem muros: descubra a praia que caiu no gosto dos ricaços nos EUA

Vista aérea das mansões à beira-mar em Naples Imagem: Robert Long/Unsplash

Apesar disso, a cidade não é daquelas de nariz em pé, não. Turistas e donos das mansões se misturam, todos em um clima descontraído, especialmente no espetáculo que acontece todos os dias: o pôr do sol que deixa o céu laranja fosforescente.

É praticamente compromisso inadiável: tanto que jantares e encontros são marcados para o horário chamado "depois do pôr do sol". É uma coisa linda mesmo. O sol vai descendo no horizonte do Golfo do México e o céu ganha todos os tons possíveis entre o laranja e o vermelho.

O pôr do sol é uma atração em Naples Beach Imagem: Visit Florida/Darron Silva

Se o pôr do sol é um programa a ser levado a sério, o principal ponto de encontro para esse show é a Naples Beach, a praia do downtown.

Hoje em dia, a área para assistir o céu ficando multicolorido é a areia da praia, mas isso vai mudar em breve. É que o point era o Naples Pier, que desde 1888 era usado como camarote para o espetáculo, mas infelizmente foi destruído pelo furacão Ian em 2022. A previsão é que em 2025 ele seja reinaugurado com estruturas mais fortes, áreas de sombra e bancos para sentar.