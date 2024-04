Praia dos EUA tem a areia mais branca e fina do mundo: 'Parece talco'

Na entrada da praia, a placa lembra o feito de ser eleita a número 1 dos Estados Unidos Imagem: Theodore Poncet/Unsplash

Sarasota além da praia

Com o bronzeado já em dia, dá para ir sem culpa no jardim botânico na beira da baía de Sarasota, o Marie Selby. Não precisa ser louco por plantas para sair de lá embasbacado com o paisagismo do lugar: tem borboletário, jardim de bambu, bromélias, jardim tropical... e com vista para as águas.

Jardim botânico de Sarasota Imagem: Wikimedia Commons

Outro ponto que mostra que Sarasota vai muito além das praias é uma atração nada usual: a The Ringling, área que foi propriedade do milionário norte-americano John Ringling e que parece mais na Europa que nos Estados Unidos.

Dá para passar um dia inteiro (ou mesmo dois) ali. Virou um complexo com uma mansão em estilo gótico veneziano de 56 cômodos, jardins espalhados por 267 mil m2, um roseiral, fontes, um teatro italiano do século 18 (italiano mesmo: ocupava um palácio renascentista em Asolo, perto de Veneza, e foi remontado na propriedade em Sarasota) e o museu John and Mable Ringling Museum of Art, formado por 31 galerias.