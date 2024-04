Nhoque no dia 29 traz sorte e 'fortuna'; saiba como seguir a tradição

O prato deve ter sete nhoques e o afortunado deve escrever o desejo para o mês em um bilhete.

Ao comer o terceiro nhoque, é necessário mentalizar o pedido.

No entanto, é preciso guardar o dinheiro usado na simpatia até o dia 29 do próximo mês para garantir a boa sorte.

Todas as versões da tradição são unânimes em colocar o nhoque como veículo para atrair a boa sorte, mas em algumas variações é preciso ingerir os sete primeiros nhoques de pé.

O 'Dia do Nhoque' foi trazido ao país pelos imigrantes italianos no fim do século 19. Sorte, que em italiano é chamada de 'fortuna', era basicamente entendida como dinheiro no bolso, por isso, a tradição manda conservar a mesma nota de um dia 29 para o dia 29 do próximo mês.

História

Nascido durante a época romana há mais de dois mil anos, o nhoque inicialmente era feito com farinha, manteiga, ovos e alguma erva aromática. Alimento típico dos Andes peruanos, a batata só foi acrescentada na receita após a chegada de Cristóvão Colombo às América.