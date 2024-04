Rápido, prático e saboroso: aprenda a fazer um delicioso macarrão com atum

Enquanto a massa cozinha, é a hora de preparar o molho. Para isso, coloque o azeite em uma panela em fogo médio e, quando ele estiver quente, acrescente o alho. Em seguida, junte o atum, o suco de limão e a salsa. Deixe aquecer.

Quando o macarrão estiver pronto, pegue um pouco da água do macarrão e junte ao molho de atum. Logo depois escorra a massa e misture com o atum. Para finalizar, tempere tudo com sal e pimenta a gosto.

No momento de servir, monte o prato com queijo parmesão ralado e raspas de limão.

*Receita de Teresa Newman, do blog Teretetê na cozinha