Fim de semana em SP: Museu da Imigração sedia o Festival Cultura de Boteco

Pela primeira vez na Zona Leste da cidade, projeto promovido pela Sociedade Paulista de Cultura de Boteco reúne nos dias 4 e 5 de maio dez conhecidos bares de São Paulo para final de semana de botecagem

Dez endereços gastronômicos de São Paulo se reúnem nos dias 4 e 5 de maio, no Museu da Imigração, para mais um fim de semana do Festival Cultura de Boteco. Pela primeira vez na Zona Leste da cidade, o projeto é idealizado pela Sociedade Paulista de Cultura de Boteco (SPCB) e desde 2016 leva para diversos pontos o que de melhor alguns dos bares mais amados da capital e do interior têm a oferecer. A entrada é gratuita.

O festival vai ocupar os jardins do histórico imóvel no qual funcionou a Hospedaria dos Imigrantes do Brás e que atualmente acomoda um dos museus mais frequentados por paulistanos e turistas. Em sintonia com esse tema da imigração, os botecos terão alguns itens em seus cardápios que trazem a herança de família e a diversidade de origens.