De sutiã de cone a capas de revista, Madonna sempre foi um ícone da moda

Aos 65 anos e com 40 de carreira, Madonna segue um fenômeno. A cantora se apresenta no Brasil no dia 4 de maio na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, encerrando a sua turnê "The Celebration Tour", que já passou pela Europa e América do Norte. A expectativa por aqui é de atrair um milhão de fãs.

Seu magnetismo, no entanto, vai além do fato de ser a rainha do pop ou sucesso absoluto na música. Ousada, com personalidade transgressora, figurinos memoráveis e proximidade de marcas e estilistas badalados, Madonna atravessa gerações como ícone fashion.

A seguir, Nossa destaca momentos da sua conexão com a moda.