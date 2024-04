Anfitriã do Met Gala 2024, Zendaya tem história longa com a moda

Imagem: Chris Pizzello/Getty Images

Da inspiração em Joana D'Arc, no Met Gala 2018, onde usou vestido da Versace com detalhes que simulavam uma armadura, ao visual robótico com transparências da Mugler, exibido em fevereiro deste ano na première do filme "Duna: parte 2" em Londres, os looks de Zendaya em tapete vermelho são um verdadeiro acontecimento.

Imagem: Getty Images

Em eventos do tipo, ela sempre movimenta a imprensa e quebra a internet com seus looks. Nos últimos anos, além dos já citados, a atriz deu o que falar com o longo amarelo da Valentino no Oscar em 2021, o vestido de couro com látex da Balmain no Festival de Veneza do mesmo ano e o verde assimétrico de Vera Wang no Grammy 2019.

Imagem: AFP

Hoje queridinha das grifes, a realidade, no entanto, nem sempre foi assim. Em entrevista ao "The Hollywood Reporter" em 2021, o stylist de Zendaya, Law Roach, declarou que grandes marcas não queriam vesti-la no início de sua carreira, quando ainda era muito associada ao universo teen. Reviravolta que fala, né?