Bolsas incomuns e peças felpudas: tendências das principais Semanas de Moda

Meia-calça

Moschino Imagem: Jacopo Raule/Getty Images

Usada com hot pants, terninhos, minissaias, vestidos e até como peça única na parte de baixo, a meia-calça marcou presença em diferentes coleções. Moschino e David Koma com versões lisas pretas, e Thom Browne, com um modelo estampado, apostaram no item para dar um ar sexy ao visual.

Thom Browne Imagem: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Em Milão, a Ferragamo investiu na peça com o mesmo tom dos looks para dar um senso de continuidade. Já a GCDS apresentou meias pretas, brancas e vermelhas, quebrando a uniformidade do outfit e adicionando um toque de ousadia.

Botas

Não é só de meia-calça que as pernas prometem chamar atenção por aí no inverno. As botas têm tudo para ser queridinhas da estação. Os modelos over the knee, com o comprimento indo até acima dos joelhos, ganharam destaque em propostas da Versace e da Gucci, em Milão, e de Dior, Dries Van Noten, Chanel e Chloé, em Paris.