Conhece Pomerode? Destino entrou em lista dos mais sustentáveis do mundo

Localizada no oeste catarinense, Itá, com sete mil habitantes, teve sua história escrita e reescrita pelo rio Uruguai, que nessa região marca a divisa com o Rio Grande do Sul. A cidade, fundada em 1919, ficou inteira debaixo d'água nos anos 1990, quando uma promessa de 20 anos antes saiu do papel: a construção da Usina Hidrelétrica de Itá.

Assim, o município inteiro se mudou para uma área mais elevada. Do antigo núcleo urbano, sobraram só as torres da igreja à vista. Itá acabou adquirindo, sem querer, uma vocação turística em torno do lago formado pela barragem. Nas últimas décadas, o município ganhou hotéis, restaurantes, parque de águas termais, funicular, tirolesa e outras atrações. A Green Destinations reconheceu o comprometimento conjunto das empresas turísticas de Itá, o que rendeu uma medalha de prata em 2023.

Orleans, SC

Município de Orleans (SC) tem como destaque o Parque Estadual da Serra Furada Imagem: Reprodução / Arquivo IMA

Município de 23 mil habitantes no sul catarinense, ganhou bronze em 2023. A Green Destinations destacou o Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, dedicado a preservar os hábitos dos colonizadores europeus que chegaram no fim do século 19, quando a região da cidade fora dada por Dom Pedro 2º a sua filha, como presente de casamento com Gastão de Orleans, o Conde D'Eu.

Outro destaque no município é o Parque Estadual da Serra Furada, conhecido por abrigar as Pirâmides Sagradas, série de montanhas íngremes e pontiagudas. Já a Serra Furada do nome é uma fenda de cerca de 45 metros de altura.