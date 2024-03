Já foi ao Espírito Santo? Estado menos balado do Sudeste é surpreendente

No norte do Espírito Santo, o turista se depara com as fascinantes dunas de Itaúnas, localizadas perto de um mar de água morninha e que podem ser "escaladas" pelos visitantes. Trata-se de um dos destinos mais "instagramáveis" do Estado.

A Vila de Itaúnas, por sua vez, abriga charmosas casinhas, agradáveis ruas de terra e festas embaladas por muito forró.

Destino imperdível para quem viaja de carro entre o Espírito Santo e a Bahia.

Parque Estadual Pedra Azul

Imagem: Ricardo Siqueira/Brazil Photos/LightRocket via Getty Images

Sem dúvida, um dos lugares mais bonitos do Espírito Santo: o parque abriga um conjunto rochoso granítico no qual se destacam a Pedra Azul (com 1.822 metros de altitude) e a Pedra das Flores (com 1.909 metros de altitude) - que, com sua estrutura gigantesca, dominam o horizonte da região.