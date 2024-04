Camembert: amado queijo francês está em risco de 'extinção'

Para piorar, como os fungos que existem são todos iguais uns aos outros, uma só doença ou mudança ambiental pode matar a população inteira — e destruir as chances de o camembert voltar a existir como o conhecemos, explicou Jeanne Ropars, bióloga evolucionista do CNRS e da Universidade de Paris-Saclay, ao jornal The Washington Post.

Sendo o camembert um "produto designado pela origem", ou seja, que só pode ser produzido exclusivamente naquela região da França e em condições específicas —como o uso do fungo correto—, a questão se torna ainda mais complexa. E o estudo é taxativo: manipular o DNA do fungo camembert não salvará o queijo. É preciso permitir que ocorra a reprodução sexual do fungo inclusive com outros tipos considerados "indesejados".

O queijo vai sumir mesmo dos mercados?

Essa não é a primeira vez que o Camembert entra em crise por causa do fungo. O britânico expert em queijo Patrick Lance, já falecido, denunciou em seu livro "The French Cheese Book" ("O Livro do Queijo Francês", em tradução livre, publicado em 1989) que a industrialização quase o decimou no último século.

"Duas guerras mundiais e muita comercialização quase levaram o camembert ao túmulo, exceto no nome. E foi este nome que trouxe desprezo pela falha em protegê-lo das massas de distorções da fórmula pasteurizadas em fábrica, perpetradas por quase toda a França e no exterior", escreveu o estudioso no trecho recuperado pela CNN americana.