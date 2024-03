Cadê a banana? Esgotado, ovo de Páscoa Caribe decepciona no recheio

Em contato com a assessoria da Nestlé, eles informaram que, de fato, o ovo fez bastante sucesso e está esgotado em diversos lugares.

Aliás, a procura está tão grande que tem algumas lojas do site do Mercado Livre vendendo o doce por R$ 220. Os apaixonados pelo chocolate estão reclamando nas redes.

Preço do ovo de Páscoa Caribe no Mercado Livre passa dos R$ 200 Imagem: Reprodução/Mercado Livre

Garoto, obrigado por fazer o ovo de páscoa do Caribe tão difícil de achar que as pessoas estão comprando e revendendo de 3 a 4 vezes mais caro , escreveu um internauta no X.

Neste mesmo post, a Garoto respondeu que o preço final é definido pelo ponto de venda, mas que iria analisar os valores.

Bombom mais vendido

Na fábrica da Garoto, localizada em Vila Velha (ES), o Caribe é o bombom mais vendido, chegando a cerca de 600 kg de unidades a granel todo o mês, segundo a empresa. Completam o ranking de mais vendidos os sabores Crocante e Opereta.