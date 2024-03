Farra e escândalo: ricos compram casa de R$ 75 mi em navio que roda o mundo

Suíte da residência de três quartos do The World Imagem: Reprodução / The World

Mais luxuosa das opções, a residência de três quartos tem pisos de madeira ou pedra feitos à mão, cozinha com eletrodomésticos premium e todos os quartos são suítes —sendo dois deles com closets e acesso à varanda privada.

Áreas comuns. Entre as instalações do navio estão seis restaurantes, vários salões e bares, quadra de tênis, simulador de golfe, academia, spa, piscina, jacuzzi, biblioteca, sala de poker e teatro.

Spa do navio The World Imagem: Reprodução / The World

Alimentos, bebidas e entretenimento a bordo estão incluídos na taxa de serviço de cada residente, segundo a Forbes. A taxa é anual e calculada com base no tamanho de cada residência. Outra parte dessa cobrança vai para a manutenção do navio.

Restrito e exclusivo

O site do The World não informa os valores das residências. No entanto, também de acordo com a Forbes, todos os anos, uma pequena seleção de propriedades do navio é disponibilizada para revenda a preços que variam de US$ 2,5 a US$ 15 milhões (R$ 12,4 a R$ 74,5 milhões) —mais os custos anuais de cada propriedade e residente.