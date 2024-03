Viciados em cruzeiros: 'Não quero nem saber roteiro, não sei o itinerário'

A chance de conhecer gente nova é o ponto alto. O cassino também tem sua vez —mas com cuidado para não perder a linha.

A gente faz amizade com quem está na frente, com quem está atrás. Recebe carinho e também dá carinho. Gosto muito do cassino, apesar de que é difícil e, se você não toma cuidado, perde. Então, não aconselho.

Maria das Mercez

No rol de seus passeios a bordo, teve até aquelas experiências que ninguém poderia imaginar, como as viagens com protocolos contra a covid-19. "Não éramos nem nós que nos servíamos, a gente só apontava o que queria", lembra ela.

Rotas mais longas, como as travessias para o velho continente, estão nos planos. E as da América do Sul já são rotina. "No ano passado, fiz três. E quero fazer de novo ano que vem."

Para os novatos na arte de se tornar um descobridor dos sete mares, Maria tem suas receitinhas. Contra os enjoos, as dicas incluem doses de Dramin e de paciência.