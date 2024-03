As 10 cidades mais caras do mundo para se viver, segundo ranking de revista

A cidade de Zurique, na Suíça, e a Cidade-Estado de Cingapura são os destinos mais caros para se viver na atualidade.

A conclusão é do mais recente Índice Global de Custo de Vida da The Economist Intelligence Unit, centro de estudos de uma das mais tradicionais revistas de economia e mercado do mundo.

De acordo com os dados divulgados inicialmente pela "The Economist" em novembro de 2023, o custo de vida de uma cidade geralmente está associado à situação sociopolítica e econômica da região, sendo afetado por fatores como flutuações de câmbio, políticas tributárias, o cenário econômico, conflitos armados na região etc. Confira o top 10: