Águas termais de Rio Quente (GO) vêm de chuvas de mil anos atrás; entenda

O local também possui quadras de areia para esportes como vôlei, futebol, tênis e o que mais a imaginação permitir, e muitas outras opções de entretenimento e restaurantes.

Quero ir. Quanto custa?

Rio Quente fica a uns 30 minutos do aeroporto de Caldas Novas —que não tem uma grande variedade de voos—, e a umas 2 horas do aeroporto de Goiânia —então, além da passagem aérea, coloque o valor do transfer na conta. Dependendo de onde você está, dá para ir de carro também. De São Paulo, dá pouco mais de 9 horas de viagem.

Uma busca simples no site, escolhendo o Hotel Turismo no começo de abril: suíte família (26 m²) para 2 adultos, 2 crianças (de 5 e 10 anos), por 5 noites, ficou cerca de R$ 10.700 (pagamento à vista via Pix), com café e almoço inclusos, e acesso ao Hot Park em todos os dias da hospedagem (no entanto, às quintas o parque fecha para manutenção). Há sempre promoções em datas comemorativas, códigos de desconto e opção de parcelamento em 18 vezes sem juros.

Foto aérea do Hotel Turismo, com a serra de Caldas Novas ao fundo Imagem: Divulgação/Aviva

Ingressos avulsos do Hot Park variam de R$ 135 (valor promocional) a R$ 370 (com acesso também ao Parque das Fontes). Há descontos em datas comemorativas, aniversário, compra para grupos e se você adquirir para mais de um dia.