Estes 11 prédios de empresas foram eleitos os mais legais do mundo; conheça

A Meta, empresa que comanda o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, tem prédios pelo mundo, mas o campus de sua sede na Califórnia (EUA) conta com números expressivos: o prédio MPK20, inaugurado em 2015, possui quase 40 mil metros quadrados de área construída com um "parque" em seu terraço de 3,6 hectares de extensão. Em 2018, o espaço ganhou um novo complexo, o MPK21, com cinco restaurantes, 15 instalações de arte, área verde coberta com as gigantescas árvores sequoias —nativas da região— e um pátio em formato de anfiteatro que o conecta ao seu antecessor.

O design é assinado por Frank Gehry, o célebre arquiteto responsável pelo Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha, pelo prédio da Fundação Louis Vuitton, em Paris e vencedor do Pritzker de 1989.

8. Lloyd's Building, em Londres, no Reino Unido

Lloyd's Building, em Londres, no Reino Unido Imagem: QQ7/Getty Images/iStockphoto

Segundo a AD, o prédio da seguradora é uma mostra do quão extravagante a arquitetura de um escritório pode se tornar. O edifício do arquiteto Richard Rodgers, finalizado em 1986, possui três torres "do avesso" em seu design, com todas as funções de serviço localizadas na fachada em vez dos interiores. Elas rodeiam um átrio de quase 60 metros de altura conhecido como "The Room" com abóbada e telhado de vidro. Já a entrada é herança do prédio original de 1928 que ocupava o endereço.

9. Novartis, em Basel, na Suíça