Na Costa do Sauípe (BA), tartaruga-marinha divide prioridade com hóspedes

Exemplar de tartaruga-marinha da espécie verde, a mais abundante no Brasil Imagem: iStock

Só que uma atividade bastante importante já acontecia por lá antes da chegada do hotel: o litoral norte da Bahia é uma importante área de desova e alimentação de tartarugas-marinhas. Na região, tanto quem está na areia quanto no mar pode ter a experiência de vê-las se alimentando nos corais. Eu mesma vi algumas quando estive lá.

"Há 7 espécies de tartarugas-marinhas no mundo, 5 no Brasil, 4 na Bahia. A espécie mais abundante no Brasil é a verde, é a que mais encalha na praia, já que elas se alimentam de algas, que estão mais próximas da praia. Raramente se vê uma tartaruga fora da água, ela só sobe à noite, vai desovar; o filhote também só nasce à noite, e ela vive o tempo todo no mar", explica Paulo Lara, biólogo marinho e coordenador de pesquisa do Projeto Tamar da Bahia, que é parceiro de Sauípe desde a inauguração do resort.

Avisos como esses da foto estão espalhados por todo o passeio da praia que margeia o complexo hoteleiro Imagem: Bárbara Paludeti/UOL

O Tamar é uma entidade sem fins lucrativos que, por meio de ações de pesquisa, conservação e inclusão social, recupera tartarugas-marinhas no litoral brasileiro desde 1980.

E essa relação de harmonia com a natureza sempre foi prioridade para o complexo hoteleiro. O barulho que vem das piscinas e a iluminação artificial atrapalham a atividade das tartarugas, pois é, elas ficam bem desnorteadas com a presença de pessoas e luz, por isso as piscinas fecham às 18h, assim como a iluminação do passeio da praia é desligada às 20h. Tudo para que homem e natureza convivam da maneira mais saudável possível. A tartaruga deve se guiar apenas pela luz da lua —e não pela energia elétrica artificial— para enterrar seus ovos na areia.