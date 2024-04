Nias: a ilha da Indonésia onde os mortos são enterrados no quintal

Em meio a praias paradisíacas, pequenas vilas e arrozais, um detalhe chama a atenção em Nias, a 125 km da costa norte de Sumatra, na Indonésia: centenas de cruzes e túmulos espalhados pelos quintais das casas.

Esse foi o jeito que os povos tradicionais encontraram para se manterem perto de seus antepassados, como explica Otmar Fau, morador de um dos vilarejos tradicionais da ilha. "Enterramos nossos parentes em frente das nossas casas para que estejamos mais próximos das nossas famílias. Além disso, acreditamos que seus espíritos vão proteger o local."

O túmulo da família de Otmar, onde estão sepultados seus avós e tio paternos, é o que se vê primeiro ao subir as escadas para a sua casa. Na sala, retratos dos parentes enfeitam as paredes. "Acreditamos que os nossos parentes e ancestrais são as almas que nos abençoam."