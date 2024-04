Disney turca? Conheça a 'cidade fantasma' que virou cemitério de castelos

Um condomínio abandonado com 587 castelos se tornou uma espécie de "cidade fantasma" na Turquia. O empreendimento conhecido como Burj Al Babas fica próximo de Mudurnu e foi lançado em 2014, com um investimento de US$ 200 milhões, o equivalente a mais de R$ 1 bilhão, mas abandonado em 2019.

Falência e dívidas

Construtores decretaram falência em 2018, e obras pararam no ano seguinte. A dívida acumulada ficou em US$ 27 milhões, de acordo com a Bloomberg —o equivalente hoje a quase R$ 141 milhões (sem incluir a correção monetária).

Castelos estavam sendo vendidos por US$ 370 mil a US$ 530 mil (entre R$ 1,9 milhão e R$ 2,7 milhões atuais). Os valores variavam conforme a localização no empreendimento. Metade dos castelos, segundo o jornal The New York Times, chegou a ser vendida para investidores de países árabes, principalmente do Kuwait.