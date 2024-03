Tem como saber se o azeite é falso? Veja dicas para escolher um bom produto

Prefira os feitos com um tipo só de azeitonas Com mais variedades que o vinho, os azeites também terão características únicas para cada tipo de azeitona usada —os mais conhecidos são arbequina, coratina e galega. Se houver a opção, busque produtos com um tipo só de azeitona.

Prefira garrafas escuras ou opacas Suscetível à luz solar, o ingrediente se preserva melhor em garrafas que impedem ou minimizam a entrada de luz.

Analise a data do envase ou extração O frescor do azeite será um dos fatores mais importantes na hora da compra. Por lei, as garrafas devem ter a data de envase. Quanto mais recente for essa data, melhor.



Contudo, Renato Fernandes, presidente do Ibraoliva (Instituto Brasileiro de Olivicultura) faz uma ressalva: "Idealmente, deveria-se buscar a data da extração, pois é ela que realmente indica o frescor do azeite. A informação de envase não garante que a extração foi próxima daquela data, pois o óleo pode ter sido extraído antes, estocado e só depois envasado."

E ao abrir a garrafa?

Como já falamos, não é todo mundo que consegue identificar um produto adulterado. Mas alguns sinais podem indicar que o azeite foi fraudado, está velho e oxidado ou contém outros óleos.