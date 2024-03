Azeite brasileiro é eleito melhor do hemisfério sul em prêmio internacional

O azeite extravirgem Potenza Frutado, produzido pela Fazenda Serra dos Tapes, de Canguçu, no Rio Grande do Sul, foi escolhido o melhor do Hemisfério Sul, no grupo "Azeite Frutado Ligeiro", na 22ª edição do Prêmio Internacional Expoliva de Qualidade dos Melhores Azeites Extravirgens.

O prêmio é o mais antigo e um dos mais tradicionais do setor e todos os anos acontece na cidade espanhola de Jáen, a capital mundial do azeite.

O azeite premiado é o único representante brasileiro nesta edição do concurso. Com acidez máxima de 0,14%, o produto é preparado com as variedades de azeitonas arbequina, coratina e frantoio, cultivadas sob altos padrões de qualidade. Do cultivo ao armazenamento, todas as etapas passam pela análise minuciosa da especialista.