Tour pelo esgoto: museu em Bruxelas tem cheiro ruim e exposição sobre ratos

Após obras e um esforço colaborativo de engenheiros, cientistas, historiadores e dos próprios funcionários dos esgotos sobre como apresentar o sistema ao público da melhor forma, ele finalmente abriu as portas ao público em 30 de maio de 1988, há 35 anos. A ideia logo se tornou bastante popular e atraiu, recentemente, até o fundador da Microsoft, Bill Gates. Veja no vídeo a visita dele:

Atualmente, além dos dois pavilhões e da co Chaussée de Mons, o museu ainda conta com um espaço de exposições, onde está em cartaz até 16 de junho de 2024 a mostra "Rattus", que busca informar o público sobre espécies e ciclo de vida de um habitante comum nos esgotos: o rato. A exibição ainda tem como o objetivo eliminar preconceitos em torno do animal e contar como ele se adaptou à vida na cidade.

Os habitantes das tubulações podem ser vistos na mostra "Rattus", do Museu dos Esgotos de Bruxelas, na Bélgica Imagem: Divulgação/Musée Des Égouts

Aventura requer algumas precauções

Classificado como "coletor", o esgoto Chaussée de Mons ainda recolhe água de afluentes secundários do Senne. Por isso, ele pode se alagar em algumas ocasiões. Neste caso, o museu fecha por questões de segurança. Portanto, a administração avisa que é importante checar a situação do local antes do passeio. Também é obrigatório agendar a visita com antecedência.