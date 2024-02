Ele é o único habitante de uma ilha isolada da Europa: 'Mais feliz sozinho'

Você é feliz? Eu pergunto na minha última — e principal — dúvida. Ele responde: "Quando você vive sozinho, é mais feliz que no meio das outras pessoas". Salvu Vella tem 72 anos e é o único morador fixo de uma ilha isolada em um dos menores países da Europa: Malta.

Situada no coração do Mediterrâneo, ao sul da Itália e a nordeste da Tunísia, Malta encanta com sua rica história, praias paradisíacas e arquitetura que remonta a milhares de anos com evidências de civilizações antigas como os fenícios, romanos, árabes e cavaleiros templários.