Não é conto de fadas, tem castelo à venda na Espanha. Você compraria um?

Mas se você estiver procurando por algo mais luxuoso, o Castillo del Bosque La Zoreda oferece estadia digna de reis ou rainhas. É um hotel spa 5 estrelas que fica muito perto da cidade de Oviedo, na província de Astúrias.

Hotel Spa Castillo del Bosque La Zoreda Imagem: Reprodução

As suítes oferecem banheira de hidromassagem particular em um terraço com vistas para um vale. A suíte La Torre é maior do que muitos apartamentos, tem nada menos do que 160 metros quadrados. O preço para duas pessoas para passar uma noite ali é de 428 euros (quase R$ 2.300).