R$ 2 milhões, 8 suítes, 5 salas: avô constrói castelo para neta em MT

O castelo também está disponível para aniversários ou eventos privados, além de já ter sido usado como cenário para ensaios fotográficos de debutantes. "Para evento cobramos R$ 1 mil pela noite, para as fotos é R$ 300. Já fizemos várias festas de família na parte de cima, e cabem até cem pessoas", contou.

Pedra por pedra

Castelo da Caixa Furada virou atração turística da cidade de Diamantino Imagem: Arquivo pessoal

Antônio lembra que, quando comprou o terreno em que o Castelo da Caixa Furada foi construído, a neta tinha três anos e gostava de brincar com as pedras que encontrava na fazenda. Alguns anos depois, ele prometeu que construiria o palácio para a neta e começou a juntar milhares de pedras, algo que virou motivo de piada entre os que sabiam da ideia do empresário de erguer um castelo em Diamantino.

A turma tirou sarro: 'por que essa fazenda cheia de pedra? E eu respondia que ia construir um castelo. Minha netinha brincava de construir castelos, ficava catando as pedras no chão e me mostrando, um dia falei que o vovô ia fazer um castelo só para ela.

Antônio explica que quando terminou a construção do primeiro andar, achou que o castelo estava muito baixo e iniciou a obra do segundo pavimento. No entanto, o empresário só ficou satisfeito quando o imóvel ganhou o terceiro andar.