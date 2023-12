Champanhe falso escandaliza a França: "vinho barato e gás carbônico"

Didier Chopin, que produz champanhe em Champlat-et-Boujacourt, 130 km a oeste de Paris, detém 22 marcas e exporta para 40 países. A empresa, cujo faturamento anual ultrapassa 10 milhões de euros (R$ 54 milhões), conquistou as prateleiras dos supermercados franceses com champanhes a preços mais baixos.

De acordo com a Franceinfo, Ludivine foi contratada em 2021 como gerente de uma nova fábrica da marca na cidade de Billy-sur-Aisne, hoje fechada, a cerca de 50 km da zona de denominação controlada onde é produzido o champanhe. Didier Chopin acabava de entrar no negócio de aperitivos. Mas seus produtos, incluindo um espumante barato feito com vinho e dióxido de carbono, vendiam mal e a produção de champanhe também passava por dificuldades.

Logo após a pandemia de covid-19, em 2022, os preços do vinho explodiram. Chopin, que comprava a bebida no atacado, já que seus 8 hectares de vinhedos cobrem apenas uma pequena parte da sua produção, começou a ter dificuldade em adquirir a bebida. O empresário estava sujeito a multas de centenas de milhares de euros caso as encomendas dos supermercados (quase um milhão de garrafas de champanhe por ano) não fossem entregues.

Fora do perímetro

Nessa época, Ludivine foi contactada pelo chefe para uma encomenda de 800 mil garrafas, a serem produzidas antes de outubro. "Aí foi uma euforia", lembra ela. Mas a alegria durou pouco. Alguns dias depois, ela descobriu, na linha de produção, caixas com rolhas destinadas a garrafas de champanhe. "Não tinha o direito de ter isso na empresa", explica ela. "As rolhas de 'Grand vin de Champagne' são apenas para a denominação (de origem controlada) champanhe. Há um perímetro definido e eu não estava no perímetro." Foi então que percebeu que estavam falsificando champanhe.

As declarações da ex-gerente foram confirmadas por outro funcionário, ainda em exercício, entrevistado pelo programa de televisão, mas desejou permanecer anônimo. Ele trabalha para uma empresa subcontratada de Didier Chopin. Responsável pelo transporte de garrafas, ele afirma ter visto alteração na produção a partir de junho de 2022.