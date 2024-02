Camarão-tigre-gigante custa R$ 598 o quilo e chega a restaurantes do Brasil

Imagem: Divulgação

Ele é muito diferente, bonito. A gente vê muito em Portugal, mas aqui é novidade. Tem bastante carne, branca e muito saborosa, por isso usamos o mínimo de tempero.

Ipe Morais, empresário

Pela iguaria, vendida por unidade, paga-se bem caro: R$ 59,80 por cada 100 gramas, uma unidade custa em torno de R$ 120. Em função do preço alto, os restaurantes do grupo estão comprando apenas os crustáceos de tamanho médio, que pesam entre 180 e 230 gramas —ainda assim, eles ocupam todo o diâmetro do prato.

O preço nem está assustando tanto a clientela, garante o gerente operacional Fabio de Araújo Costa. "Apenas em janeiro, que é um mês fraco de movimento, as cinco casas do grupo venderam 180 quilos. Em fevereiro, esperamos dobrar o volume."

Camarão-tigre-gigante servido no restaurante Taberna 474 Imagem: Flávia G. Pinho

Vem do Maranhão

Segundo Khadun Lima, proprietário da Khadun Pescados e fornecedor do grupo Adega, os camarões-tigre-gigantes vêm do litoral do Maranhão. Têm sido encontrados a uma profundidade um pouco maior do que o camarão-rosa, mas não chegam a águas tão profundas quanto o camarão-carabineiro, aquele bem vermelho, que virou moda em 2023.