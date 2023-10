Bar de Barcelona é eleito o melhor do mundo e latinos brilham em top 50

Cada votante elenca sete votos baseados em suas melhores experiências nos últimos 18 meses e a eleição ocorre de modo confidencial.

Os 100 mais

1 Sips, Barcelona

2 Double Chicken Please, Nova York

3 Handshake Speakeasy, Cidade do México

4 Paradiso, Barcelona

5 Connaught Bar, Londres

6 Little Red Door, Paris

7 Licorería Limantour, Cidade do México

8 Tayer + Elementary, Londres

9 Alquímico, Cartagena

10 Himkok Oslo

11 Tres Monos, Buenos Aires

12 Line, Atenas

13 BKK Social Club, Bangkok

14 Jigger & Pony Singapura

15 Maybe Sammy, Sidney

16 Salmon Guru, Madri

17 Overstory, Nova York

18 Zest, Seul

19 Mahaniyom Cocktail Bar, Bangkok

20 Coa, Hong Kong

21 Drink Kong, Roma

22 Hanky Panky, Cidade do México

23 Caretaker's Cottage, Melbourne

24 Café La Trova, Miami

25 Baba au Rum, Atenas

26 CoChinChina, Buenos Aires

27 Katana Kitten, Nova York

28 Satan's Whiskers, Londres

29 Wax On, Berlim

30 Florería Atlántico, Buenos Aires

31 Röda Huset, Estocolmo

32 Sago House Singapura

33 Freni e Frizioni, Roma

34 Argo Hong Kong

35 A Bar with Shapes for a Name. Londres

36 The SG Club, Tóquio

37 Bar Benfiddich, Tóquio

38 The Cambridge Public House, Paris

39 Panda & Sons, Edimburgo

40 Mimi Kakushi, Dubai

41 Scarfes Bar, Londres

42 1930, Milão

43 Carnaval. Lima

44 L'Antiquario, Nápoles

45 Baltra Bar, Cidade do México

46 Locale Firenze, Florença

47 The Clumsies, Atenas

48 Atlas, Singapura

49 Jewel of the South, Nova Orleans

50 Galaxy Bar, Dubai

51 Danico, Paris

52 Lady Bee, Lima

53 The Bellwood, Tóquio

54 Lyaness, Londres

55 Vesper, Bangkok

56 Tan Tan São Paulo

57 Attaboy, Nova York

58 SubAstor, São Paulo

59 28 HongKong Street, Singapura

60 Arca, Tulum

61 Byrdi, Melbourne

62 Hero Bar, Nairobi

63 Manhattan, Singapore

64 Nutmeg & Clove, Singapore

65 El Gallo Altanero, Guadalajara

66 Tropic City, Bangkok

67 Sidecar, Nova Delhi

68 Martiny's, Nova York

69 Ergo, Dubai

70 Barro Negro, Atenas

71 Penicillin, Hong Kong

72 Rayo, Cidade do México

73 Civil Liberties, Toronto

74 Hope & Sesame, Guangzhou

75 Bar Cham, Seul

76 Swift, Londres

77 Velvet, Berlim

78 Analogue Initiative, Singapura

79 High Five, Tóquio

80 La Sala de Laura, Bogotá

81 Kaito del Valle, Cidade do México

82 Kumiko, Chicago

83 Native, Singapura

84 Svanen, Oslo

85 Camparino in Galleria, Milão

86 Nouvelle Vague, Tirana

87 Ruby, Copenhagen

88 Red Frog, Lisboa

89 Thunderbolt, Los Angeles

90 Mirror Bar, Bratislava

91 Maison Premiere, Nova York

92 Donovan Bar, Londres

93 Tjoget, Estocolmo

94 Sin + Tax, Johannesburgo

95 Schofield's, Manchester

96 Lost & Found, Nicosia

97 Darkside, Hong Kong

98 The Bar in Front of the Bar, Atenas

99 Employees Only, Nova York

100 Artesian, Londres