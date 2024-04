Estátua gigante de mafioso da TV virou atração em antiga estação soviética

Estátua gigante de Tony Soprano Imagem: Reprodução/Instagram

Que lugar é esse?

Hoje, a obra está instalada na estação de trem da capital lituana, uma construção soviética erguida após a anterior ter sido destruída na Segunda Guerra. Mas, apesar do tamanho, a estátua era itinerante. Em 2009, ela foi apresentada ao público no pátio do Museu Lituano do Teatro, Música e Cinema, que fica em um palácio do século 17 e pertenceu a uma das mais poderosas famílias do tempo em que Lituânia e Polônia constituíam um mesmo reino.

Com uma involuntária referência à crise econômica, Duónis precisou diminuir o projeto original, por causa de um corte no orçamento do projeto "Arte em Espaços Inesperados", do qual a obra fazia parte. A estátua estreou com pouco mais de 4 metros de altura. Mostrava, com detalhes bastante realistas, uma cena clássica de "Família Soprano", a série de 1999 da HBO que mudou a história da televisão.

O implacável mafioso Tony Soprano, vítima da depressão e da comida ultraprocessada, sai para o jardim de sua mansão para buscar o jornal do dia. Veste apenas uma regata esgarçada, short rouxo e roupão - a total falta daquele requinte à la "Poderoso Chefão" virou uma marca dos personagens da série.



A obra combinou com o pátio em que foi instalada, e não só porque o palácio remetia à mansão espalhafatosa de Tony em Nova Jersey. Duónis explicou que era uma referência direta à família que comandava o museu havia anos.