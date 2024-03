Zumbis do consumismo: shoppings abandonados se proliferam nos EUA

Há quem critique que a série da Netflix projeta uma década de 1980 estilizada em demasia, idealizada e cosmeticamente nostálgica. Mas sua produção pelo menos escolheu um típico shopping oitentista para a trama.

Não deixa de ser curioso que esses lugares mortos e às traças evoquem, hoje, "The Last of Us". É mais Ellie do que Eleven.

Imagem: Wikimedia Commons

E no Brasil?

Mudanças de costumes, crise econômica e pandemia também afetaram o setor, mas não como nos EUA. Aqui, os shoppings já estão se transformando antes de fechar as portas.

Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), as opções de alimentação, lazer e serviço, que antigamente eram atividades secundárias, hoje fazem parte da maioria das visitas a esses centros. Além disso, em 2023 as pessoas passaram mais tempo (80 minutos) em média do que antes da pandemia (76 minutos).