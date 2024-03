Como o Vietnã transformou uma herança colonialista em um hit do Instagram

Em 1998, o governo de Da Nang decidiu ressuscitar Bà Nà e transformá-lo em um parque com reserva florestal, hospedagens, restaurantes e uma série de atrativos a fim de criar, na montanha, um novo polo turístico em um país que começava a ser descoberto.

Batizado de Sun World, o complexo fica 1.500 metros acima do nível do mar, e a apenas meia hora de distância do centro de Da Nang, cidade reconhecida por sua arquitetura colonial francesa e pelas praias.

A cidade antiga de Hoi An, tida como uma das mais charmosas do Vietnã e patrimônio cultural da Unesco, também fica na região. Isso facilitou inserir Sun World em roteiros pela costa central do país.

Hoi An, inclusive, é homenageada no parque, com pontes, estátuas e fontes replicando a cidade histórica. Essa, além da cópia da antiga cidade imperial de Hue, talvez seja a referência mais verossímil, em termos culturais e geográficos, encontrada no Sun World.

Vista aérea de jardins do parque Sun World Bà Nà Hills Imagem: Getty Images

Mas quem é que quer verossimilhança em um parque de diversão? O charme do Sun World está justamente em seu sopão de referências excêntricas que o torna algo que já foi chamado de "um misto de Epcot com uma estação de esqui francesa com um retiro budista nas montanhas".