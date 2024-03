Vá antes que lote: descubra um dos últimos rios selvagens da Europa

O estilo das construções lhe rendeu o apelido "cidade de pedra". É um desses casos raros em que o cinza pode ser realmente bonito. As ruas íngremes, de paralelepípedos, levam e trazem ao antigo bazar e ao castelo, em um cenário em que o verde é raro, pelo menos no centro histórico.

As belas ruas de paralelepípedo da cidade velha de Gjirokaster Imagem: Getty Images

O castelo começou a ser construído na Idade Média e, como é comum em grandes obras do tipo, sofreu uma série de intervenções desde então. A primeira fase da obra foi trabalho do Despotado do Epiro, um dos Estados remanescentes do Império Bizantino na Grécia do século 13.

Quando os turcos-otomanos conquistaram a região, no século 15, fizeram uma série de melhoramentos. No século 19, o castelo ganhou um aqueduto. Nos anos 1930, virou prisão.

Hoje é um museu dedicado, entre outros temas, à independência da Albânia (1912). Em alguns salões do castelo, há armas e veículos abandonados da Segunda Guerra Mundial, como tanques e um caça abatido.

É um lembrete de algo frequente na história dos Bálcãs. O choque entre forças beligerantes externas e as tensões muitas vezes sobrepostas regionais sempre fizeram da península um caldeirão de violência.