O que autor de 'O Pequeno Príncipe' tem a ver com Brasil e América Latina?

Antes de escrever "O Pequeno Príncipe" e de se tornar um dos autores franceses mais famosos do século 20, Antoine de Saint-Exupéry foi um grande aviador. Como diretor da Aeroposta Argentina, subsidiária da francesa Aéropostale, ele desbravou rotas aéreas entre a Argentina e o Brasil, tornando-se uma figura conhecida e respeitada em ambos os países.

Saint-Exupéry batizou uma montanha no Parque Nacional Los Glaciares, no sul da Patagônia, e um aeroporto na província de Río Negro, no norte da Patagônia. Nos dois anos em que sobrevoou o país de norte a sul, explorou Buenos Aires e os Andes e chegou até a levar um grupo de torcedores à final da primeira Copa do Mundo, em 1930, em Montevidéu (em que a Argentina perdeu para os donos da casa).