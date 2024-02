A ilha alemã que era, literalmente, um barril de pólvora (e explodiu)

Os britânicos também estavam de olho no valor estratégico do local. Não queriam que a França imperialista o usasse para avançar, via Mar do Norte, nos Estados germânicos e escandinavos.

Ainda assim, Helgoland nunca teve muita serventia militar no século 19. Em vez disso, virou um aprazível balneário que atraía artistas e endinheirados alemães e austríacos.

Vista histórica de Helgoland, em gravura em madeira, publicada em 189 Imagem: Getty Images

Em 1890, uma nova jogada no tabuleiro geopolítico. Os ingleses, pouco interessados em Helgoland, entraram em um acordo com os alemães. Deram o arquipélago a eles em troca de uma ilha tropical, rica e culturalmente pulsante, o sultanato de Zanzibar.

Na verdade, a troca envolveu mais lugares além da terra natal de Freddie Mercury. Os ingleses ficaram com Zanzibar e pequenos territórios da África Oriental. Os alemães, com terras no oeste e no sudoeste do continente. O acordo, no futuro, estaria na origem das modernas Tanzânia e Namíbia.

A Alemanha não era mais um agrupamento de pequenos estados, como na época de Napoleão. Era um império unificado, emergente e em franca aceleração econômica e militar.