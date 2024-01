Que lugar é esse?

A refeições grátis sendo servidas no templo Imagem: Wikimedia Commons

O conceito de "seva" em Amritsar está em outro nível, que deu uma fama especial à cidade. Na Índia, o senso comum diz que ninguém dorme com fome em Amritsar.

No "langar" (cozinha comunitária) do Templo Dourado, as refeições são servidas todos os dias da semana, 24 horas por dia. Todas as pessoas são bem-vindas e se sentam no chão para comer, a fim de demonstrar igualdade - os sikhs, aliás, condenam o sistema de castas do hinduísmo.

Uma tropa de voluntários faz essa cozinha gigante funcionar de maneira serena, porém com rígida disciplina, segundo uma reportagem da BBC. As refeições servidas são simples e nutritivas, com lentilha, um guisado de grão-de-bico, iogurte e pão ázimo.

Um batalhão trabalha todos os dias para preparar as comidas e limpar os utensílios Imagem: Getty Images/iStockphoto

Homens, mulheres, crianças e velhos comem em pratos de metal, sentados de pernas cruzadas em salões que abrigam cerca de 200 pessoas. As refeições duram em média 15 minutos, e assim que um grupo sai os voluntários limpam o espaço para receber o próximo.