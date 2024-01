O dia terminou, segundo o "La Tercera", "com um moai a mais para Rapa Nui e com um arco-íris no céu".

A comunidade Ma'u Henua decidiu que não há planos de remover a estátua do local. Em todo caso, ela deseja realizar mais estudos ali, desde que consiga algum financiamento.

"O mais interessante é que, nos últimos 200 ou 300 anos, a laguna estava a três metros de profundidade, o que significa que nenhum humano deixou o moai ali nesse tempo", declarou a direção do parque da ilha, segundo o jornal britânico "The Guardian". É provável que ela jamais tenha saído dali.

A tradição dos moais começou por volta de 1100 e parou, quase que de repente, 500 anos depois. Provavelmente a população da ilha secou os recursos naturais e entrou em decadência, antes da chegada dos europeus, o que ocorreria somente em 1722.

Na cultura local, as estátuas são os próprios ancestrais dos habitantes, o que dá uma dimensão do tamanho da descoberta e do quão delicado é mexer nelas. O mais famoso moai do mundo está há mais de 150 anos no Museu Britânico, em Londres, mas a Ilha de Páscoa o quer de volta.

Moai no Museu Britânico, em Londres Imagem: Wikimedia Commons

O geofísico Cristián Rodrigo contou ao "La Tercera" que, além de estudar os sedimentos da laguna para entender as variações climáticas ao longo da história, o trabalho tinha como objetivo analisar a estabilidade do maciço rochoso. Isso acaba tendo uma relação com os estudos arqueológicos no local, porque possíveis deslizamentos de terra ou uma remoção significativa podem ter enterrado qualquer coisa que havia ali. Como moais. "É preciso estudar isso", explicou.