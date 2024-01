Com talos verdes em forma de T e um dulçor impossível de conseguir em uma fruta assim fora do Japão, eles podem chegar a mais de US$ 400 por caixa (quase R$ 2 mil) — que costuma trazer três deles.

Funcionários tomam cuidados para não 'contaminar' as frutas Imagem: Rafael Tonn/UOL

Os Sembikiya têm polpa verde clara e provêm da província de Shizuoka — quem provou diz que ele é tão suculento que há uma sensação que ele desfaz na boca entre dulçor e acidez.

Seu primo Yubari King vêm de Yubari, na província de Hokkaido, norte do Japão, e têm a polpa alaranjada, apesar da casca verde e rugosa.

Em 2016, dois melões colhidos na cidade, no norte do país, foram vendidos em um leilão por US$ 27 mil (R$ 84,2 mil).

Cultivados em estufas, seus produtores chegam a adicionar cinzas vulcânicas ao solo para darem mais minerais que vão inferir no crescimento e, claro, em seu particular sabor.