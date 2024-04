Brasileira cai no mar e morre durante cruzeiro do Brasil para a Europa

A tripulação do navio, que viaja com mais de 3.000 passageiros, a grande maioria brasileiros, está proibida de dar qualquer informação sobre o caso, mas sabe-se que a vitima — cujo nome não foi revelado — ocupava uma cabine no 13º andar, na companhia de outra mulher.

Informações também não confirmadas dão conta que a segunda passageira da cabine seria uma filha da própria vítima, que, no entanto, não estaria no quarto no instante da queda.

Homem ao Mar

Seguindo os protocolos internacionais, a queda — identificada pela siglas "MOB" ("Men Over Board", ou "Homem ao Mar", como é costumeiramente traduzida pelos marinheiros brasileiros), foi anunciada imediatamente pelo sistema de som interno do do navio, que tem capacidade para 6.000 passageiros e mais de 2.000 tripulantes, e gerou correria entre os passageiros e funcionários do navio.

Após o lançamento de uma boia ao mar, que não chegou a ser usada pela vitima, um barco foi baixado até a água, para resgatar a vítima.