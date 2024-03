Brasileiro resgatado no mar diz que tentou salvar capitão: 'Vi ele afundar'

Duas semanas após viver a pior experiência de sua vida — o naufrágio, durante uma tempestade, no meio do oceano Atlântico, do veleiro no qual estava, que resultou na morte por afogamento do capitão do barco, o suíço Benno Frey —, o brasileiro Marcelo Osanai, de 38 anos, voltou a São Paulo, onde vive, ainda um tanto traumatizado pelo desastre, mas com um profundo sentimento de gratidão a todos que ajudaram no seu resgate.

Imagem: Arquivo pessoal

Especialmente o comandante do navio que o resgatou no mar, o indiano Ravi Yadav — que desviou sua rota e navegou horas para resgatar o paulista e outro tripulante do veleiro naufragado, o suíço-americano Balthasar Wyss, que estavam em uma frágil balsa salva-vidas à deriva, no meio do oceano.