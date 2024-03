Vídeo: Brasileiro é resgatado em alto-mar após naufrágio e morte de capitão

Após seis horas à deriva em uma balsa salva-vidas no meio do oceano Atlântico, o paulista Marcelo Osanai, de 38 anos, foi resgatado quarta-feira passada pela tripulação do navio petroleiro Front Pollux, a cerca de 2.400 quilômetros da Cidade do Cabo, na África do Sul, depois que o barco no qual ele viajava para aquele país, o veleiro suíço Nina Pope, afundou, na madrugada anterior.

Junto com Marcelo estava outro tripulante do veleiro, o suíço-americano Balthasar Wyss, que também nada sofreu no acidente.

Mas o capitão do barco, o suíço Benno Frey, não conseguiu sair a tempo e afundou junto com o veleiro, o que deixou os dois sobreviventes traumatizados.