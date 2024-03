Calcinhas penduradas e pijama: jovem deu volta ao mundo navegando sozinha

Imagem: Arquivo pessoal

Ela era a única mulher — além de ser a mais jovem competidora da prova.

E terminou em segundo lugar, nove dias à frente do terceiro colocado - que ainda está no meio do Atlântico, longe da linha de chegada.

Por onde ela passou?

O roteiro da competição era o mesmo para todos os competidores e os obrigava a contornar todo o globo terrestre pelo extremo sul do planeta, contornando os três principais cabos da Terra: Cabo da Boa Esperança, na ponta de África, Cabo Llewin, na Austrália, e Cabo Horn, no extremo sul da América do Sul — um roteiro dificílimo, duro e gelado, na maior parte do tempo beirando a Antártica, pelos violentos mares austrais.