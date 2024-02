Grécia quer transformar vítimas em responsáveis por naufrágio que matou 500

Rebocados de forma inadequada

Mas os nove jovens — que, desde então, estão em prisão preventiva em uma penitenciária em Avlona, nos arredores de Atenas — contestam enfaticamente a acusação de serem responsáveis pelo barco, alegando que estavam apenas acalmando as pessoas, para que o pesqueiro não perdesse estabilidade e virasse no mar, como acabou acontecendo.

E isso, segundo eles, só aconteceu porque o barco dos imigrantes estava sendo rebocado de forma inapropriada pela embarcação grega, informação confirmada por outros sobreviventes.

De acordo com parte dos que sobreviveram à tragédia, após amarrar um cabo no barco superlotado, a embarcação grega começou a rebocá-lo (possivelmente, para além do limites do mar territorial da Grécia, hábito comum nesses casos), mas o movimento teria feito com que o casco do pesqueiro virasse de ponta cabeça no mar, matando estimadas cinco centenas de egípcios, sírios, paquistaneses, afegãos e palestinos — o número exato de vítimas jamais foi sabido, pois nunca também se soube quantas pessoas havia a bordo.

Bodes expiatórios da tragédia

Após terem sido resgatados no mar, os nove egípcios — ao que tudo indica, agora transformados em bodes expiatórios da tragédia —, foram interrogados pela Polícia grega, e, com a ajuda de um tradutor não muito confiável, forçados a assinar papéis escritos em grego, cujo conteúdo desconheciam.