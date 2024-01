Mas, com o passar do tempo, suas informações passaram a ser recebidas com certa desconfiança pelos organizadores, e Crowhurst, temendo ser desmascarado, optou por um final trágico — clique aqui para conhecer esta história, que chegou a virar filme com o ator Colin Firth no papel do velejador trapaceiro, e marcou para sempre a primeira edição da regata de volta do mundo em solitário.

Agora, com seus barcos voadores, a Ultimate Challenge quer também entrar para a História, mas por outro motivo: o da mais rápida das voltas ao mundo pelo mar.