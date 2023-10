Além disso, ele também diz ter tido um aumento "significativo" nos níveis de testosterona, embora sua ejaculação tenha se tornado "um pouco mais difícil", sem, porém, revelar detalhes sobre como chegou à esta conclusão prática.

Envelheceu menos

Mas a descoberta que deixou Dituri ainda mais entusiasmado foi com relação à diminuição na velocidade do envelhecimento do corpo humano, quando exposto a uma maior pressão ambiente.

"Só saberemos os resultados disso no meu organismo no futuro, obviamente. Mas, após três meses e nove dias dentro daquela cápsula, a idade extrínseca da minha pele, aquela que é influenciada por fatores externos, como a radiação solar, por exemplo, baixou de 44 para 34 anos, e senti isso, literalmente, na própria pele, que ficou com bem menos marcas da idade", diz o americano, que, com cabelos compridos e uma jovialidade empolgante, não aparenta ter a idade que tem: 50 anos.

Imagem: Divulgação

Desacelera o envelhecimento

"Já sabemos que o corpo humano, quando submetido a uma maior pressão ambiente, gera uma proliferação de células-tronco, além de aumentar a extensão dos telômeros, sequências de DNA que tendem a encurtar com o passar do tempo. Também produz mais colágeno, o alicerce de todas as células. A pressão mais elevada tem tudo a ver com a reversão do processo de envelhecimento celular", garante Dituri, que diz que seu objetivo é chegar aos 110 anos, o dobro da idade que tem hoje.