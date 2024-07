Argentina perde por 2 x 1 para Marrocos em estreia caótica do futebol na Olimpíada de Paris

Por Janina Nuno Rios

PARIS (Reuters) - Uma invasão de torcedores na partida de abertura do torneio masculino de futebol da Olimpíada de Paris entre Argentina e Marrocos nesta quarta-feira causou o caos, com a Argentina sendo derrotada por 2 x 1 após uma revisão do VAR depois que o jogo foi suspenso com o placar empatado em 2 x 2.

Cristian Medina, da Argentina, marcou um gol de empate nos acréscimos, mas a decisão de anular o gol foi tomada cerca de duas horas após a suspensão do jogo, quando as equipes voltaram ao campo para terminar a partida em um estádio vazio.