Ecclestone diz que Massa está certo em entrar com processo no tribunal inglês

A reivindicação de Massa tem relação com uma declaração de Ecclestone ao site alemão F1 Insider, afirmando que o brasileiro deveria ter sido campeão mundial em 2008 e foi "privado do título que merecia" devido a um escândalo no Grande Prêmio de Cingapura.

Ecclestone repetiu no ano passado de que não se lembrava de ter dito isso e afirmou que havia tentado, em vão, encontrar uma gravação.

Massa estava liderando a corrida desde a pole position quando o compatriota Nelsinho Piquet bateu seu Renault no muro na 14ª volta de 61, levando ao safety car.

O companheiro de equipe de Piquet, Fernando Alonso, venceu, enquanto Massa não conseguiu pontuar depois de um pitstop malfeito.

Piquet revelou em 2009 que os chefes de equipe, que posteriormente foram banidos, ordenaram que ele batesse.

Massa quer que a FIA reconheça que violou seus próprios regulamentos ao não investigar imediatamente o acidente e cancelar o resultado da corrida, o que o teria tornado campeão.