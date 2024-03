Massa vai à corte por título de 2008: brasileiro tem chance de ser campeão?

Os advogados de Massa primeiro tentaram discutir o assunto com as partes envolvidas de maneira amigável, mas não obtiveram resposta. Com todos os prazos estourados, o próximo passo foi entrar com um processo da corte de Londres, onde a F1 está baseada. Casos do tipo costumam ser julgados em até um ano.

Massa busca primeiro que a FIA confirme que não seguiu os procedimentos previstos no regulamento para investigar a manipulação do GP de Singapura e que, se tivesse seguido esses procedimentos, ele teria ganho o campeonato daquele ano.

E a indenização, entre 382 e 954 milhões de reais, seria referente a tudo o que ele teria ganho caso tivesse sido considerado campeão naquele ano.

Por que Massa está indo atrás do título 15 anos depois?

O caso só está ganhando essa dimensão mais de 15 anos depois porque começaram a surgir declarações de dirigentes dizendo que ficaram sabendo da armação do GP de Singapura antes do final daquele campeonato. E, se isso realmente aconteceu, eles deveriam ter iniciado uma investigação antes da entrega do troféu ao campeão daquele ano. O regulamento da F1 prevê que, depois dessa entrega, o resultado do campeonato não pode mais ser alterado.

