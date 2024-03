Setor público francês pode entrar em greve durante Olimpíadas, diz sindicato

Os trabalhadores do setor público, incluindo funcionários de hospitais, poderão entrar em greve durante os Jogos Olímpicos de Paris, a menos que as reivindicações sobre salários e condições sejam atendidas, disse o sindicato CGT da França nesta quinta-feira.

A diretora do CGT, Sophie Binet, afirmou à rádio Franceinfo que o sindicato apresentaria um aviso de greve no início do próximo mês.

"Queremos que o governo tome medidas imediatas para garantir o sucesso dos Jogos Olímpicos, para os quais o CGT vem trabalhando há anos. Para isso, nossos avisos precisam ser ouvidos", disse Binet.