Autor de gol do título da Alemanha na Copa de 90 morre aos 63 anos

Homenagens e condolências foram enviadas de clubes da Alemanha e da Europa.

"Um jogador magnífico, um grande torcedor da Inter. Ciao Andy, lenda eterna", disse a Inter de Milão, seu ex-clube, nas mídias sociais.

Brehme também jogou no Bayern de Munique e no Real Zaragoza, entre outros, antes de se aposentar em 1998, após retornar ao Kaiserslautern e conquistar o título da Bundesliga com o time.

Ele também ganhou o título da liga alemã com o Bayern de Munique, além de levantar o troféu da Série A e uma Copa da Uefa com a Inter.

"A FCK lamenta o falecimento de Andreas Brehme", afirmou o Kaiserslautern. "Ele vestiu a camisa dos Diabos Vermelhos por um total de 10 anos e se tornou campeão alemão e vencedor da Copa da Alemanha com o FCK."

"Em 1990, ele levou a seleção alemã ao título da Copa do Mundo com sua cobrança de pênalti e se tornou uma lenda do futebol. A família FCK está de luto profundo e nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Andi."